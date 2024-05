Deputado do DF pede moção de repúdio à Madonna por "atos libidinosos"

Madonna recebe Pabllo Vittar e bateria com crianças cariocas no palco em Rio - (crédito: Reprodução/Rede Globo)

O deputado distrital Pastor Daniel de Castro (PP) apresentou uma moção de repúdio ao show da cantora Madonna, no último sábado (4/5). O pedido foi protocolado nesta terça-feira (7/5) na Câmara Legislativa (CLDF) e cita a “incitação sexual e atos libidinosos” ocorridos no show em Copacabana, no Rio de Janeiro (RJ).

O documento enviado pelo distrital cita que Madonna se apropriou de símbolos cristãos, como cruzes e incensários, “além de trazer pessoas encapuzadas da cabeças aos pés, enquanto fazia danças sensuais”.



“A apresentação também não economizou nos beijos homossexuais tanto entre homens quanto entre mulheres. Em um deles, a própria Madonna deu um beijo na boca de uma dançarina durante a música Hung up, que, por sinal, também trouxe as bailarinas mulheres com os seios à mostra”, escreveu o parlamentar.

“Um outro momento de insinuação erótica aconteceu em Vogue, parte do show que contou com a participação da cantora Anitta. Durante a música, a brasileira atuava como jurada de uma espécie de competição em que ela e Madonna atribuíam notas para apresentações de dançarinos. Em determinado momento, bailarinos fizeram insinuações de sexo oral nas duas cantoras”, completa o documento.

Show

Madonna subiu no palco e deu início ao show, na praia de Copacabana, às 22h47, de sábado (4/5). Acompanhada de um público de mais de 1,5 milhão de pessoas, a rainha do Pop surgiu com um look todo em preto, assinado pelo estilista Eyob Yohannes, e uma auréola na cabeça, como uma santa, enquanto cantava Nothing really matters.

O show gratuito, patrocinado pelo Banco Itaú, teve um palco grandioso de 812 m², montado em frente ao Hotel Copacabana Palace. Com 18m de altura, o piso da estrutura foi erguido a 2,4 metros do chão, de modo a permitir que o público consiga ver a diva mesmo de longe. Para os que estiverem mais distantes do palco, uma operação de telões e difusores de áudio permitirão que o som chegasse aos quatro cantos da praia.

A apresentação da rainha do pop durou pouco mais de duas horas, e serviu de encerramento para a The Celebration Tour, uma turnê que a cantora iniciou no ano passado para comemorar os 40 anos de carreira. Na setlist, hits que marcaram gerações, como Vogue, Like a prayer, La Isla Bonita, Hung up e Live to tell, momento em que a artista prestou homenagens a vítimas da Aids, incluindo os cantores Cazuza e Renato Russo — esse último, um ícone cultural de Brasília.