Bombeiros do DF resgatam 45 pessoas e seis animais nesta terça-feira (7/5)

As equipes de militares do Corpo de Bombeiros do DF (CBMDF) enviadas para ajudar no resgate às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul socorreram, nesta terça-feira (7/5), 45 pessoas e seis animais domésticos. Desse total, 39 são adultos e seis são crianças.

Este é o terceiro dia de atuação dos bombeiros do DF. Nesta terça, os militares atuaram em duas frentes de trabalho distintas. Em São Leopoldo, foi utilizado embarcações para fazer buscas e resgates nas áreas afetadas pelas enchentes. Enquanto isso, em Bento Gonçalves, os cães de busca e resgate foram empregados na busca por pessoas desaparecidas na região das serras.

Além disso, outras equipes se mobilizaram no resgate em estruturas colapsadas, áreas essas de difícil acesso. Nesse caso, foi necessário o uso de um helicóptero para alcançar áreas mais remotas.

A força-tarefa do CBMDF permanecerá até 16 de maio, inicialmente. No entanto, a data de retorno pode mudar, a depender das determinações do governo local.

Ajuda

Como parte da campanha Brasília pelo Sul, o Governo do Distrito Federal (GDF) fará, nesta sexta-feira (10/5), o despacho de cinco mil lençóis produzidos por alunos do projeto Fábrica Social para vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Os materiais seriam destinados à Secretaria de Saúde, mas, com o agravamento das enchentes, isso foi alterado e uma nova remessa para atender o pedido original será feita.

De acordo com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet), os produtos já estão prontos. O transporte, porém, não acontecerá mais cedo para que os itens possam ser levados em um avião da Força Aérea Brasileira (FAB) junto dos donativos feitos por outras pastas do governo.

A iniciativa Brasília pelo Sul foi lançada pelo GDF na última segunda-feira (6/5) e busca atender as necessidades das vítimas das inundações com ajuda de órgãos localizados na capital federal. Além da Sedet, instituições como a Companhia de Saneamento Ambiental do DF (Caesb), Receita do Distrito Federal e a Chefia-Executiva de Políticas Sociais também têm organizado deslocamento de mantimentos rumo ao sul do país.

Os brasilienses que também quiserem fazer a sua parte podem doar alimentos não perecíveis, roupas, fraldas, cobertores, água potável, ração para animais e mais itens que possam ajudar os desabrigados nas cidades gaúchas. Os pontos de recolhimento são as salas 900 e 104 do Anexo do Palácio do Buriti, os quartéis do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) e a Base Aérea de Brasília.