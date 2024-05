Colônia Agrícola Samambaia vai receber obras de infraestrutura

Na manhã desta quinta-feira (9/5), o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), assinou ordem de serviço para início de obras de infraestrutura na Colônia Agrícola de Samambaia, em Vicente Pires. Serão realizadas obras de drenagem, pavimentação e construção de calçadas. As obras devem estar finalizadas até 11 de junho de 2026. O investimento total será na ordem de R$ 58,8 milhões. As principais vias contempladas com as obras serão a avenida Contorno, avenida Misericórdia e rua Flor da Índia.

Durante o evento, Ibaneis Rocha anunciou a assinatura de dois decretos que simplificam a regularização de Vicente Pires e serão publicados no Diário Oficial do DF (DODF) de hoje. Ele também pontuou que a Secretaria de Obras está em fase de finalizar o projeto de iluminação do Assentamento 26 de Setembro.

As obras no local já tinham sido licitadas anteriormente, porém não saíram do papel por problemas nas licitações. "Precisamos renovar todo o processo de licitação, isso envolve uma burocracia muito grande. Esse era para ter sido o primeiro ponto a ser entregue. Será o último, mas, graças a Deus vamos entregar uma cidade completa", declarou o governador. "Tenho certeza que, com a urbanização que está sendo feita, com o processo de iluminação, com tudo que vem sendo feito na parte da drenagem, asfaltamento, construção de pontes, tudo que era necessário foi feito um levantamento completo e vai ser entregue à comunidade de Vicente Pires", completou.

Serão implantados mais de 12 mil metros lineares de rede de drenagem como forma de evitar o acúmulo de água da chuva nas ruas, visando solucionar possíveis alagamentos. Além disso, serão pavimentados mais de 83 mil m2 e construídos mais de 7 mil metros lineares de calçada.