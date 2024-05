Homem é preso por divulgar vídeos íntimos da ex de 13 anos em rede social

Os policiais encontraram inúmeros conteúdos da adolescente armazenados no celular do homem - (crédito: Divulgação/PCDF)

Um homem de 18 anos foi preso pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) após armazenar e divulgar conteúdos pedopornográficos de uma ex-namorada, de 13 anos, na internet. A operação Monitus foi desencadeada pela Delegacia Especial de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) na manhã desta quinta-feira (9/5) e contou com o apoio de peritos do Instituto de Criminalística (IC).

A investigação começou em agosto de 2023. De acordo com a apuração policial, o suspeito manteve um namoro com a adolescente e pediu que ela enviasse fotos e vídeos íntimos. De posse do material, o homem divulgou o material em perfis falsos criados por ele em uma rede social.

Durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão na casa dele, no Itapoã, os policiais encontraram inúmeros conteúdos da adolescente armazenados no celular do autor. Ele foi preso em flagrante pelo armazenamento do material pedopornográfico e pode ser condenado a pena de até quatro anos de reclusão.

O nome da operação significa advertência em latim, devido ao autor ter alegado à vítima que teria propagado as imagens para que ela aprendesse a nunca mais enviar fotos íntimas para ninguém. A ação policial realizada hoje faz parte da operação Caminhos Seguros do Ministério da Justiça, que visa o combate à exploração sexual de crianças e adolescentes.