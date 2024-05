Tempo no DF: sexta-feira (10/5) tem menor temperatura do ano: 11,7ºC

Nas primeiras horas desta sexta-feira (10/5), o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) registrou a menor temperatura do ano no Distrito Federal, até o momento. A estação meteorológica do Gama marcou 11,7°C. A previsão do instituto é de que, ao longo da tarde, os termômetros marcarão calor de até 30°C. Há poucas chances de chover hoje, e a nebulosidade varia. O céu fica nublado pela manhã e estará limpo a maior parte do dia.

De acordo com a meteorologista do Inmet, Deise Morais, a amplitude térmica esperada para esta sexta-feira é bastante característica do outono. “O inverno chega dia 21 de junho, então, teremos essa variação de temperatura até as características próprias do inverno começarem, ou seja, no inverno a temperatura máxima passa a diminuir”, destaca.



A especialista ressalta que como o outono é uma estação de transição, é comum haver frio durante as madrugadas e as manhãs e, durante a tarde, baixa umidade e aumento da temperatura. Por isso, ocorre grande amplitude térmica — quando a diferença entre a temperatura mínima e a máxima é igual ou maior aos 15°C. Para hoje, a umidade mínima fica em torno de 90%, e a máxima em 30%.



“Estamos com um bloqueio atmosférico na região central do país que inibe a formação de estabilidade, isto é, não favorece a formação de nuvens mais carregadas de chuva. A tendência é de que esse bloqueio continue predominando pelo final de semana até a semana que vem”, completa Deise.



Ademais, o Inmet prevê ventos de intensidade fraca para hoje, com rajadas 4,7m/s.