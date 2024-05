Ocupação irregular do solo: polícia cumpre mandados de busca e apreensão

Na manhã desta sexta-feira (10/5), A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da Delegacia de Combate à Ocupação Irregular do Solo e aos Crimes contra a Ordem Urbanística e o Meio Ambiente (DEMA/CEPEMA) executou a operação San Ville, com o intuito de coibir a prática dos crimes de parcelamento irregular do solo e dano ambiental na região da ponte alta, no Gama.

Segundo apurou a PCDF, um condomínio irregular de nome San Ville foi estabelecido em área rural (onde é proibida a divisão de lotes em tamanho inferior a 2 hectares), além de estar construído em uma área de proteção ambiental do planalto central. Foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão, um no Itapoã e outro em uma imobiliária em Vicente Pires, tendo como alvo o corretor de imóveis responsável pela venda ilegal de lotes no condomínio.

Durante as buscas, os policiais apreenderam celulares, computadores, documentos — tais como cessões de direito —, além de folhas de cheque. As investigações continuam para buscar os demais responsáveis pelo crime, uma vez que já foi constatada a utilização de um “laranja” para a elaboração de algumas cessões de direito de lotes vendidos no condomínio.

Com informações da Polícia Civil do DF.