Bombeiros do DF resgatam 149 pessoas em cinco dias de missão no RS

Corpo de Bombeiros do Distrito Federal resgata cachorro em área alagada no RS - (crédito: Reprodução CBMDF)

Em cinco dias de operação de resgate no Rio Grande do Sul, o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) já resgatou 149 pessoas atingidas pelas cheias no estado. Destas, 20 são crianças. A corporação também salvou animais 45 que estavam nas áreas alagadas.

Os dados constam no mais recente balanço apresentado pelo CBMDF na noite desta quinta-feira (9/5). No quinto dia de resgate, foram salvos 19 adultos, duas crianças e nove animais.



De acordo com a corporação, os militares atuaram em dois municípios garantindo duas frentes de trabalho. Em Bento Gonçalves (RS), os bombeiros se mobilizaram em uma área de soterramento, onde foram utilizados cães de busca. Apesar dos esforços, uma vítima permanece desaparecida.

Já em São Leopoldo, a operação de busca, resgate e salvamento na região, bastante alagada, prosseguiu com o patrulhamento de resgate em bairros afetados, além do auxílio no deslocamento de moradores e na entrega de mantimentos para a população local e animais domésticos.

Além do resgate das 21 pessoas e dos nove animais, os bombeiros forneceram apoio de transporte de pessoas e de mantimentos às famílias afetadas com as enchentes que atingem o Sul desde à semana passada.

Salvamento e ajuda

Por determinação do governador Ibaneis Rocha (MDB), 16 bombeiros e dois agentes da Defesa Civil foram enviados para a ação humanitária no RS. Segundo a corporação, 129 adultos, 20 crianças e 45 animais já foram resgatados desde o início das operações no Rio Grande do Sul.

O CBMDF já arrecadou 47 toneladas de água, 20 toneladas de alimento e 19,5 toneladas de diversos itens, como roupas, calçados e material de higiene pessoal. Os itens serão levados ao Rio Grande do Sul por meio de aeronaves da Força Aérea Brasileira (FAB).