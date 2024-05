Brasília está livre de ficar sem arroz e feijão pelas inundações no RS

O Distrito Federal é autossuficiente na produção de arroz, feijão e hortaliças. Por isso, a capital federal está livre de um eventual desabastecimento resultante das enchentes que afetam o Rio Grande do Sul, um dos maiores produtores do cereal, entre outros produtos. As garantias são do Secretário Executivo de Agricultura do Distrito Federal, Rafael Bueno, entrevistado do programa CB.Agro — parceria entre o Correio e a TV Brasília — desta sexta-feira (10/5). Em declarações aos jornalistas Roberto Fonseca e Vinícius Dória, ele também comentou sobre a importância do turismo rural e do DF ter sido declarado livre de febre aftosa.



“No caso do feijão, o DF é autossuficiente em sua produção. Inclusive, nós temos até um excedente. Já para o arroz, o Rio Grande do Sul é o principal produtor do Brasil, mas muitos produtores brasilienses não se sentiram atraídos pelos valores baixos do milho e acabaram plantando esse grão, que vinha com cotações melhores. Há empresas de processamento próximas ao DF que, com certeza, garantirão parte do abastecimento”, detalhou Bueno.

Boas perspectivas

Na entrevista, o Secretário também ressaltou o crescimento do turismo rural nas propriedades rurais locais. “O Distrito Federal tem um potencial fantástico quando a gente fala de turismo rural", afirmou. Ele listou o surgimento de vinícolas, a realização de eventos como a Festa do Morango e iniciativas como "colha & pague" — em que a pessoa paga uma taxa para colher frutas em pomares de chácaras e fazendas — como responsáveis pelo aumento do faturamento desse segmento econômico.

Outro ponto que o Secretário Executivo destacou foi a saúde e a qualidade do rebanho bovino candango. “O Ministério da Agricultura nos deu há poucos meses a outorga de que o DF se inclui em uma área livre de febre aftosa, sem a necessidade de vacinação, sublinhou. Ele explicou que essa conquista abre caminho para que Brasília se torne um exportador internacional de carne.

Bueno comentou a realização do AgroBrasília, que ocorrerá no Parque Ivaldo Cenci, no Paranoá, entre os 21 e 25 maio. Ele disse que essa feira permite aos visitantes conhecerem "a potência e a força" da agropecuária do Distrito Federal.