Prime Video anuncia a continuação de ‘Vermelho, Branco e Sangue Azul’

A Prime Video anunciou, nesta sexta-feira (10/5), a continuação do filme Vermelho, branco e sangue azul. O primeiro filme, baseado no romance de nome homônimo, escrito por Casey McQuiston, foi um sucesso alcançando 93% de aprovação no Rotten Tomatoes.

A sequência escrita pela autora do livro em parceria com Matthew Lopes é uma produção original Amazon Prime. O filme Vermelho, branco e sangue azul narra a história de Alex Claremont-Diaz (Taylor Zakhar Perez), filho da primeira mulher presidente dos Estados Unidos (Uma Thurman); e o príncipe britânico Henry (Nicholas Galitzine), que, com uma rivalidade exposta, abrem uma barreira para a relação entre Grã Bretanha e EUA. A rivalidade se torna algo mais profundo do que eles esperavam.

Ainda não há data de estreia para o lançamento do longa.