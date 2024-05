Homem morre em colisão entre moto e caminhão no Gama

Na tarde de sexta-feira (10/5), um motociclista morreu em uma colisão entre uma moto Yamaha Lander e um caminhão, nas proximidades do Ponte Alta Bar, no Gama. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), que empenhou duas viaturas no resgate, o homem, de 37 anos, já não apresentava sinais vitais quando a corporação chegou ao local do acidente.

O condutor do caminhão, de 44 anos, não se feriu. O local ficou aos cuidados da Polícia Militar do Distrito Federal.