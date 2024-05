DF registra 11,4ºC na madrugada, mas terá tarde ensolarada e seca

Alô, brasiliense, chegou a hora de se despedir das chuvas, pois a previsão para os próximos dias é de madrugadas e manhãs mais frias, e tardes ensolaradas e secas. Prepare a garrafa de água e capriche no protetor solar. Neste sábado (11/5), o Distrito Federal amanheceu sem nebulosidade e com a expectativa de céu azul para todo o fim de semana, segundo indicou o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Na estação de Águas Emendadas, em Planaltina, a temperatura mínima registrada foi de 11,4ºC – a menor registrada neste ano; a máxima pode chegar a 29ºC. Já a umidade deve variar de 35% a 95%. No Plano Piloto, a temperatura mínima foi de 14,2°C e pode atingir máxima de 28ºCº. A umidade também deve variar de 35% a 95%. A disparidade entre temperaturas e as umidades se deve à falta de nebulosidade ao longo da manhã, que acelera o aquecimento do ar e resulta em tardes secas e ensolaradas, conforme explicou o meteorologista do Inmet Heráclio Alves.

Como estamos na segunda metade do outono, estação de transição entre o verão e o inverno, a tendência é que, nas próximas semanas, os dias fiquem ainda mais secos e frios, visto que em 21 de junho inicia-se a próxima estação. O friozinho deve permanecer até meados de agosto. Para o domingo (12) de Dia das Mães, a previsão é a mesma. Por isso, a dica é organizar um almoço no Parque da Cidade ou fazer um piquenique no Jardim Botânico, as tardes estarão perfeitas para isso. Bom fim de semana!