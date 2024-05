Assaltante rouba carro em shopping, foge e bate em viatura da polícia

Um criminoso em fuga colidiu o carro contra uma viatura da Polícia Militar (PMDF) em Ceilândia neste domingo domingo (12/5). Horas antes, o suspeito roubou o veículo no estacionamento de um shopping do Setor de Diversões Norte (SDN), mas foi interceptado pelos militares na QNM 10.

Segundo a PMDF, o autor abordou a mulher no estacionamento, a ameaçou e fugiu no carro da vítima, um Ônix prata. A mulher acionou a Polícia Militar pelo número 190 e contou sobre a situação. Os militares do 8º Batalhão intensificaram o patrulhamento nas prováveis rotas de fuga. Em uma via de Ceilândia, avistaram o criminoso no carro suspeito.

Os PMs montaram um cerco e acionaram as sirenes dando ordem de parada, mas o homem desobedeceu aos comandos e continuou a fuga. Na altura da QNM 10, o assaltante colidiu de frente contra a viatura da corporação. De acordo com a PM, a batida não foi grave e ninguém se feriu.

O homem foi detido em flagrante e encaminhado à 15ª Delegacia de Polícia (Ceilândia Centro) para o registro de ocorrência.

Assalto

Em Taguatinga, durante a madrugada desse sábado, um adolescente e um homem maior de idade foram detidos pela PM depois de invadirem uma casa e manter uma pessoa refém. Aos policiais, a vítima contou que a dupla estava em posse de uma faca e arma de fogo e a ameaçou de morte.

Durante o assalto, os criminosos chegaram a desferir coronhadas no rosto e na cabeça do morador. Eles fugiram levando o carro da vítima. Ao tomarem conhecimento sobre a situação, os PMs se deslocaram na tentativa de capturar os autores, que foram encontrados e presos horas depois na QNO 11 de Ceilândia.

Na delegacia, constatou-se que a arma usada por eles no assalto era, na verdade, um simulacro. O menor foi encaminhado à Delegacia da Criança e do Adolescente II (DCA II), e o maior, para a 15ª DP.