Incêndio atinge terreno baldio em Águas Claras; ninguém se feriu

Na noite de sábado (12/5), um incêndio em uma vegetação assustou moradores de Águas Claras, em local próximo ao colégio La Salle. Empregando suas viaturas, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) deparou-se com muita fumaça e chamas em um terreno particular. Após realizarem a avaliação da cena, perceberam que se tratava de incêndio em vários troncos de madeira e galhos de bambu.

Rapidamente, a corporação desenvolveu linhas de mangueira para o combate ao fogo, preservando outras áreas do lote e impedindo a propagação do incêndio. Dessa forma, uma edificação de madeira foi preservada juntamente com uma escavadeira de esteiras, que se encontrava no local. Não houve feridos e o espaço ficou sob responsabilidade de um funcionário do Colégio La Salle.