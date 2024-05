Brasília tem previsão de tempo quente e seco para os próximos dias

A tão comentada seca de Brasília começou. Este domingo tem previsão de calor e queda na umidade. A temperatura mínima e umidade máxima foram marcadas na madrugada, respectivamente 10°C e 90%. Porém, a tendência é o calor chegar com a máxima prevista de 30°C e umidade mínima de 25%. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Segundo a meteorologista Dayse Moraes, essas condições marcam o início do período mais conhecido do clima da capital. “A gente começa entrar no período de que durante a madrugada e manhã é frio, conforme o dia passa o tempo vai esquentando “, classifica a especialista, que não vê chuvas no horizonte. “Vai continuar esse tempo quente e seco sem previsão de mudança”, revela.

A profissional do Inmet aponta que um dos motivos desse tempo é falta de nebulosidade. Durante a noite e madrugada não há a radiação solar, o que faz os termômetros caírem. Quando o sol ganha o céu, traz junto o calor sem o obstáculo das nuvens, ou seja, com maior incidência dos raios e aumento da temperatura.

Dessa forma, Brasília pode esperar tempo aberto ideal para atividades ao ar livre com a família tanto neste Dia das Mães como no restante da semana. “Dias ensolarados com o céu praticamente limpo e calor considerável”, afirma Dayse.