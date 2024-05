PMDF envia 25 militares para força-tarefa de combate ao crime no RS

A todo momento surgem na cidade movimentos para socorrer as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. A comandante-geral da Polícia Militar (PMDF), a coronel Ana Paula Habka, comunicou à vice-governadora, Celina Leão, que enviou 25 policiais para o Rio grande do Sul para uma missão tática em combate ao crime. "O Comando Militar Tático do estado gaúcho está precisando de policiais especializados, e eles foram para ajudar nossos irmãos", disse.

O Correio apurou que os PMs devem se juntar a outras equipes em uma força-tarefa contra os saques e violência nos abrigos. Os nomes dos policiais convocados devem sair na edição desta segunda-feira (13/5) do Diário Oficial (DODF).

Na próxima terça-feira, a comunidade chinesa de Brasília vai entregar os donativos comprados com a arrecadação de R$ 80 mil. Uma empresa da China providenciará duas carretas que vão levar os mantimentos para as áreas atingidas do Rio Grande do Sul.

A Liga do Bem — formada por servidores do Senado que fazem ações beneficentes — enviou, na última sexta-feira, uma carreta com 36 toneladas de itens como roupas, alimentos, rações e centenas de garrafões com água. "Porém, a gente viu que (esse envio) não fez nem cócega para o que temos no nosso espaço", contou Chervenski, integrante do grupo, que estimou que ainda existam 200 toneladas de donativos armazenados e em triagem, para serem doados.

A Força Aérea Brasileira (FAB), o Exército Brasileiro e empresários de Brasília começaram, na última sexta-feira a mandar o que foi recolhido. Ao todo, aproximadamente 425 toneladas de itens foram transportados, numa operação que contou com dois aviões cargueiros militares e 19 carretas, que terão como destino final a cidade gaúcha de Canoas. O município integra a Região Metropolitana de Porto Alegre, capital do estado e um dos lugares mais afetados pelos alagamentos, com mais de 140 mil pessoas desalojadas.