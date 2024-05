Cerca de 5 mil pessoas participam do primeiro dia da Semana de Pentecostes

Cerca de cinco mil pessoas lotaram o Centro de Evangelização Renascidos em Pentecostes, no Núcleo Rural Alexandre Gusmão, em Ceilândia, para participar da missa de abertura da Semana de Pentecostes 2024, neste domingo (12/5). Serão oito dias de festejos com uma extensa programação para a comemoração das Bodas de Prata da festa. Até quinta-feira (15), a tradicional festa de Brasília ocorrerá em Ceilândia e, na sexta, sábado e domingo, no Taguaparque, no Pistão Norte.

Hoje, a missa de abertura começou às 14h com louvores e, às 16h, o padre Moacir Anastácio conduziu a celebração. A empresária Rosiclébia Santos, 34 anos, e a filha Bianca, de 6, estavam presentes. A mulher conheceu a festa de Pentecostes por meio da mãe e faz questão de ir todos os anos. "Ela (filha) é meu milagre e recebi essa benção em Pentecostes", diz.





























Rosiclébia relata que sofria de endometriose e a probabilidade de engravidar, segundo os médicos, era pequena. "Comecei a recorrer um pouco mais a Deus, conheci o padre Moacir, na época, e comecei a frequentar as missas de cura dele. Naquele mesmo ano, eu fui a Pentecostes de 2016 e ele anunciou que quem tinha problema no útero e queria engravidar iria receber essa bênção no início do ano seguinte. Senti muita cólica nessa hora e senti que era para mim. Na Páscoa do ano seguinte, eu descobri a gravidez", detalha. Para comemorar o Dia das Mães, Rosiclébia preparou um almoço especial em casa, mas, mesmo assim, não deixou de ir à missa.

Organização

César Torres é missionário da Comunidade Renascidos em Pentecostes e é um dos que estão à frente da organização, que é composta de oito a 10 pessoas. Segundo ele, cerca de cinco mil pessoas participaram da missa de abertura. No Taguaparque, a estimativa é de um público de 200 mil fiéis.

Hoje, o evento começa às 7h com a primeira missa. A segunda missa está prevista para as 15h. Às 18h, o evento conta com louvores e a terceira missa começa às 19h. "Vem muitas pessoas do Entorno do DF e de outros estados, que ficam hospedadas em hotéis de Taguatinga e de Ceilândia. Acolhemos o Brasil todo. Toda a igreja do mundo celebra essa festa, mas aqui, em Brasília, foi dada a revelação ao padre Moacir de que, nos últimos três dias, a pessoa leva uma vela, ele abençoa, a pessoa leva para a casa e, no momento mais difícil, ela acende a vela e Deus vai fazer aquilo que for necessário."

Programação

De 13 a 16 de maio: às 19h, Missa de Libertação ou Cura, no Centro de Evangelização Renascidos em Pentecostes – (Núcleo Rural Alexandre Gusmão - Módulo 369, chácara 372).



17 e 18 de maio: no Taguaparque – (Pistão Norte – Taguatinga Norte), missa às 19h.

19 de maio: encerramento e Dia de Pentecostes, missa às 16h, de maio, no Taguaparque – (Pistão Norte – Taguatinga Norte), missa às 19h.