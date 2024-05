Morre o arquiteto e urbanista Frederico Carvalho, aos 70 anos

O arquiteto e urbanista Frederico Luiz Souza Aguiar de Carvalho faleceu, na manhã desta segunda-feira (13/5), aos 70 anos. Ele foi um dos autores do projeto do Centro Comunitário Athos Bulcão, no campus da Universidade de Brasília (UnB).

Graduado na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UnB (FAU-UnB) em 1977, Frederico também é autor do projeto dos edifícios da Farmácia do Hospital Universitário de Brasília, além do Hospital da Criança de Brasília José Alencar. Recentemente, ele atuava como professor no Iesb.

Em 2022, o professor orientou o Trabalho de Conclusão do Curso (TCC) intitulado Vila dos Carvalhos — Moradia para Idosos. Habitação Multifamiliar de Interesse Social, de autoria de Maria Margareth Wahrendorff. O projeto recebeu menção honrosa no 3° prêmio do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Distrito Federal (CAU-DF).

Frederico também tinha experiência na área de engenharia civil, com ênfase em construção civil. O velório está previsto para ocorrer de 10h às 12h, nesta terça-feira (14/5), na capela 10 do Campo da Esperança, da Asa Sul.