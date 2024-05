Homem é preso sob suspeita de cometer violência doméstica no Cruzeiro

Os militares prenderam o suspeito e apreenderam a possível faca utilizada no crime - (crédito: Divilgação/PMDF)

Um homem de 22 anos foi preso, na noite deste domingo (12/5), suspeito de cometer crimes relacionados à Lei Maria da Penha. O crime ocorreu na região do Cruzeiro e envolveu ameaça, injúria e lesão corporal, de acordo com a Polícia Militar (PMDF).

Segundo a corporação, uma equipe foi acionada por volta das 19h para atender a uma ocorrência na região administrativa. Ao chegarem ao local, ainda de acordo com a PMDF, os militares encontraram a vítima — uma mulher que relatou ter sido agredida, xingada e ameaçada de morte pelo próprio namorado. Ela teria dito aos policiais que o suspeito estava armado com uma faca.

A mulher teria sido agredida pelo próprio namorado, segundo a PMDF (foto: Divilgação/PMDF)

A corporação disse que o pai do possível autor de violência doméstica tentou impedir a entrada da polícia, mas os agentes detiveram o suspeito — que tinha outras passagens, segundo a PMDF — em flagrante delito.

As partes envolvidas, junto à possível arma do crime, foram conduzidas à Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam).