PMDF envia policiais e equipamentos para ajudar o Rio Grande do Sul

A ajuda humanitária da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) para o Rio Grande do Sul e o auxílio para manter a ordem pública no estado gaúcho foram temas abordados pela comandante-geral da corporação, Ana Paula Habka, no programa CB.Poder — parceria entre Correio e a TV Brasília — desta segunda-feira (13/5). Às jornalistas Ana Maria Campos e Mila Ferreira, a coronel também comentou sobre o concurso da PM para 1.200 policiais militares.

Para ajudar a população do Rio Grande do Sul, uma equipe da PM com dois pilotos e outros três policiais, além de um helicóptero, foram enviados para o estado em 4/5, relembrou Ana Paula. “Lá estão fazendo atividades diversas, como levar mantimentos e alimentação para as comunidades mais pobres, ajudando no deslocamento dos profissionais de saúde e em operações de salvamento também”, detalhou.

A coronel destacou que nesse domingo (12/5) foi enviada ao Sul uma tropa especializada para ajudar não só de forma humanitária, mas também para manter a ordem pública na região. “Entrei em contato com o comandante da Brigada Militar, coronel Feoli, que contou que precisa de ajuda nesse sentido. Infelizmente, nesses momentos, acontecem crimes de oportunismo de algumas pessoas e do crime organizado. Enviamos três embarcações, nove viaturas, 25 policiais do Batalhão de Policiais Especiais (BOPE), Batalhão de Cães e Batalhão Ambiental”, relatou.

A comandante-geral da PM explicou que, este ano, não era prevista a inclusão de agentes de segurança na lei orçamentária anual, mas após uma conversa com o governador Ibaneis Rocha (MDB), mostrando os problemas da falta de efetivo, ela foi ouvida, e um concurso iniciado no ano passado tem data para o encerramento de todas as etapas em junho. “Sexta-feira passada (10/11) foi aprovada na lei orçamentária a inclusão de 1.200 policiais militares”, finalizou.

