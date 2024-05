DF-290 fica interditada até 17h de hoje (14) após caminhão bater em poste

A DF-290, altura da Prainha, no sentido DVO do Gama, segue interditada nos dois sentidos até por volta das 17h desta terça-feira (14/5), após um caminhão tanque bater em um poste de alta tensão. O acidente foi na noite de ontem, por volta das 21h.

No local da ocorrência, a equipe de socorro verificou que o caminhão Volvo FH 460 6X2T, de cor branca, destinado ao transporte de combustível, conduzido por um homem de 34 anos, perdeu o controle vindo a colidir contra um poste de transmissão de alta tensão. Segundo informações do motorista, ele se deslocava do estado de Goiás, onde havia descarregado, e retornava para o Distrito Federal.

Com a violência do impacto o poste foi destruído, ficando sobre o caminhão que, por questão de segurança, foi considerado energizado pela equipe de socorro. Devido ao risco de choque elétrico, os socorristas orientaram o condutor para ficar no interior do veículo, sendo todo o tempo monitorado e avaliado.

Após a confirmação do desligamento por completo da rede de energia elétrica, os socorristas realizaram a retirada e transporte da vítima, consciente e orientada para ambiente hospitalar, Hospital Regional do Gama (HRG), para avaliação do seu quadro de saúde. O local ficou aos cuidados da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).