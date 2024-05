Feminicida forçou entrada em apartamento para matar mulher no Itapoã

Maiqui foi ao imóvel da vítima, forçou a entrada e surpreendeu a companheira com um golpe de faca no pescoço - (crédito: Redes sociais/Divulgação)

Antes de ser assassinada, Simone Santos Ribeiro, 42 anos, havia terminado o casamento com Maiqui Pedro dos Santos, 33, e o colocado para fora de casa. O homem, no entanto, retornou ao apartamento, invadiu o imóvel e assassinou a mulher a facadas na frente da filha do casal, de 1 ano. Maiqui foi preso na tarde desta terça-feira (14/5), próximo ao Café Sem Troco, sentido Minas Gerais.

Na segunda-feira (13/5), o casal teve um desentendimento e a mulher decidiu colocar um fim à relação. Maiqui telefonou a familiares e pediu que eles o ajudassem a tirar os pertences dele de dentro da casa. Após isso, o homem seguiu para o Varjão. Segundo as investigações, após 40 minutos, ele retornou ao imóvel de Simone, forçou a entrada e surpreendeu a vítima com um golpe de faca no pescoço.

“O crime foi cometido na frente da filha do casal. Ele saiu levando a criança e a entregou a um familiar depois. Ainda depois do assassinato, o autor telefonou a parentes confessando o crime”, afirmou a delegada-chefe da 6ª Delegacia de Polícia (Paranoá), Íris Helena Rosa.

Apesar de não haver registros criminais da vítima contra o autor, Maiqui tem uma ocorrência no âmbito da Lei Maria da Penha contra uma ex. “Acreditamos que a motivação foi em decorrência de um desentendimento em suspeita de traição. Mas sabemos que o feminicídio é motivado pelo sentimento de posse contra a vítima”, frisou a delegada.

Maiqui vai responder por homicídio qualificado como feminicídio, por motivo fútil, por emboscada e por recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Há, ainda, o agravante de pena, pelo fato do crime ter sido cometido na frente da filha do casal.