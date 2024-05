FAB informa donativos prioritários às vítimas das enchentes no RS

Desde o início da campanha Todos Unidos pelo Sul, coordenada pela Força Aérea Brasileira (FAB), o número de donativos arrecadados tem superado as expectativas. Com os galpões das bases de Brasília, São Paulo e do Galeão lotados, a FAB divulgou que colchões, cobertores, fraldas, absorventes e roupas de cama e de frio são, no momento, os itens mais necessitados pelas vítimas das cheias que atingem o Rio Grande do Sul.

Ração animal, alimentos em cestas básicas ou prontos para serem consumidos rapidamente como bolachas, barras de cereais e castanhas também são extremamente necessários. No caso de roupas íntimas, é imprescindível que sejam novas ou descartáveis.

Para que a tarefa de receber, separar e enviar os donativos seja melhor direcionada, a FAB solicitou, ainda, que a partir desta quarta-feira (15/5), a entrega das doações seja feita entre 8h e 16h. Os donativos continuam sendo recebidos de segunda a sexta-feira. Não há previsão para o encerramento da campanha.

Estado dos donativos



A FAB ressalta que é muito importante que as doações estejam em condições imediatas de uso, ou seja, sem danos, limpas e, sempre que possível, separadas por categorias e com etiquetas para sinalizar a organização das doações e facilitar o trabalho de triagem e preparação das cargas. Por isso, a força pede que, preferencialmente, os donativos estejam guardados em caixas e não em sacos ou sacolas.

“A gente pede para que quando forem mandar o material, coloquem os sapatos juntos, de forma que a gente consiga fazer o material chegar o mais rápido a quem precisa”, destacou a capitã Louise Cypriano.