Covid-19: nova vacina começa a ser aplicada nesta quarta-feira (15/5)

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) inicia, nesta quarta-feira (15/5), a aplicação do imunizante SpikeVax, da fabricante Moderna, contra a covid-19. Segundo a pasta, foram recebidas 32,8 mil doses da vacina, que devem ser aplicadas em públicos específicos e, também, como dose de reforço a pessoas de grupos prioritários. A lista dos locais de vacinação está disponível no site da pasta.

A gerente da Rede de Frio da SES-DF, Tereza Luiza Pereira, alerta que receber a nova vacina é fundamental para atualizar a proteção contra o vírus. "A SpikeVax traz proteção para variantes que surgiram mais recentemente e suas sublinhagens, como é o caso da VOI JN.1 e a VOI XBB 1.5", explica.

Os imunizantes serão aplicados em crianças de até 4 anos, 11 meses e 29 dias, conforme o calendário de rotina, e em pessoas do grupo prioritário, que devem tomar uma dose ao ano da nova vacina, independentemente do número de doses prévias de vacinas covid-19. No caso de pessoas com mais de 60 anos, imunocomprometidos e gestantes/puérperas, a orientação é receber uma dose a cada seis meses. Quem estiver nestas três condições e tiver tomado a vacina Pfizer Bivalente em 2024 deve retornar três meses após a dose aplicada.

A dose da Moderna pode ser administrada juntamente com outras vacinas, exceto a da dengue. Na prática, é possível atualizar diversos esquemas vacinais simultaneamente, incluindo, por exemplo, a vacina contra a gripe (influenza), tétano, febre amarela etc., sempre de acordo com o calendário vacinal.

Para receber o imunizante, é necessário levar documento de identidade com foto e a caderneta de vacinação. Pessoas dos grupos prioritários precisam ainda levar laudos médicos que apontem as comorbidades listadas ou comprovantes das atividades profissionais previstas, conforme o caso.

Confira os públicos para a vacina SpikeVax:



Crianças de 6 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias, conforme o calendário de vacinação;

Pessoas com 60 anos ou mais;

Pessoas que vivem em instituições de longa permanência;

Pessoas imunocomprometidas;

Gestantes e puérperas;

Trabalhadores da saúde;

Pessoas com deficiência permanente;

Pessoas com comorbidades;

Pessoas privadas de liberdade;

Adolescentes cumprindo medidas socioeducativas;

Funcionários do sistema de privação de liberdade;

Ribeirinhos;

Quilombolas;

Indígenas.

Indivíduos imunicomprometidos ou em condição de imunossupressão que devem receber a vacina:



Pessoas transplantadas de órgão sólido ou medula óssea;

Pessoas vivendo com o vírus da imunodeficiência humana (HIV);

Pessoas com doenças inflamatórias imunomediadas em atividade e em uso de corticoide em doses iguais ou maiores que 20mg/dia de prednisona, ou equivalente, por 14 dias ou mais;

Crianças de até 10 kg que receberam 2 mg ou ou mais de prednisona por dia, por mais de 14 dias;

Pessoas em uso de imunossupressores e/ou imunibiológicos que levem à imunossupressão;

Pessoas com erros inatos de imunidade (imunodeficiênias primárias);

Pessoas com doença renal crônica em hemodiálise;

Pacientes oncológicos que realizam ou realizaram tratamento;

Quimioterápico ou radioterápico e estão em acompanhamento;

Pessoas com neoplasias hematológicas.

Comorbidades incluídas como prioritárias:

Diabetes mellitus;

Pneumopatias crônicas graves;

Hipertensão arterial resistente (HAR);

Hipertensão arterial estágio 3;

Hipertensão arterial estágios 1 e 2 com lesão em órgão-alvo;

Insuficiência cardíaca;

Cor pulmonale e hipertensão pulmonar;

Cardiopatia hipertensiva;

Síndromes coronarianas;

Valvopatias;

Miocardiopatias e pericardiopatias;

Doenças da aorta, dos grandes vasos e fístulas arteriovenosas;

Arritmias cardíacas;

Cardiopatias congênitas em adultos;

Próteses valvares e dispositivos cardíacos implantados;

Doenças neurológicas crônicas e distrofias musculares;

Doença renal crônica;

Hemoglobinopatias e disfunções esplênicas graves;

Obesidade mórbida (IMC maior ou igual a 40);

Síndrome de down e outras trissomias;

Doença hepática crônica.

*Com informações da Agência Brasília