Égua presa em apartamento é resgatada por bombeiros do DF que estão no Sul

No décimo dia de atuação dos militares do Corpo de Bombeiros do DF (CBMDF) na força-tarefa de socorro ao Rio Grande do Sul, as equipes resgataram uma égua que estava presa em um apartamento localizado no terceiro andar, na região de São Leopoldo. A ação contou com o apoio dos bombeiros gaúchos, do Mato Grosso do Sul e da Paraíba.

Segundo informações, a égua estava presa no imóvel há 10 dias. Para o resgate, os bombeiros usaram técnicas de salvamento em altura, incluindo nós e amarrações. Ainda não há detalhes de onde a égua ficará para os cuidados. O salvamento ocorreu nessa terça-feira (14/5).

Ainda na terça, os bombeiros do DF atuaram na busca por pessoas desaparecidas na região de Bento Gonçalves. Com o auxílio de cães, os militares fizeram varreduras nos rios e inspeções nas áreas de encosta, resultando no descarte de 32 km de margem ao longo do rio das Antas. Uma das dificuldades enfrentadas foi o aumento do nível dos rios das Antas e Pedrinho. Além disso, o terreno encontrava-se extremamente enlameado e com diversas trincas, o que dificultava significativamente o trabalho de todas as equipes envolvidas.

Ao longo da operação, as equipes realizaram um total de 136 resgates de adultos, 20 de crianças e 75 de animais. Esses números se somam às dezenas de famílias e animais domésticos que receberam assistência por meio da distribuição de mantimentos e do auxílio no deslocamento de pessoas e bens.

A força-tarefa permanecerá na região até 16 de maio de 2024, inicialmente, sujeita a alterações conforme as determinações do governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB).