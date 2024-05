Tempo no DF: 'Sextou' com muito sol e máxima de 30ºC

Brasília amanhece, nesta sexta-feira (17/5), com céu sem nuvens e a promessa de muito sol. Nas primeiras horas do dia, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) registrou, na estação do Gama, 11,5°C — a menor temperatura registrada desde o último dia 10. Apesar do frio cedinho, a tendência, à tarde, é dos termômetros chegarem à máxima de 30°C. O tempo firme deve se estender para o final de semana.

O tempo também tende a ficar mais seco, à medida que o inverno se aproxima. Hoje, a umidade máxima observada foi de 90%, mas deve cair aos níveis mínimos de 30 a 25%. Há pouca chance de chover.

Andrea Ramos, meteorologista do Inmet, alerta para a secura do ar. "Neste mês ainda não houve registro de chuva nas estações do Inmet. Pode ser que tenha acontecido alguma precipitação, mas somente de forma muito isolada", afirma.

A especialista explica que amplitude térmica constatada nesta sexta é uma condição característica do outono, mas está favorecida por conta de uma massa de ar quente e seca que atua na região central do Brasil. "Essa massa de ar está persistindo desde o final do mês de abril. Ela é causada por um anticiclone em altos níveis, isto é, um sistema de alta pressão com circulação anti-horária no hemisfério sul", detalha Andrea.

É importante lembrar de cuidar da hidratação e proteção contra o sol.