Do núcleo familiar a funcionários: como traficante se apossou de quadra do DF

Considerado um dos principais traficantes de crack de Ceilândia Norte, Thiago Sales dos Santos, 25 anos, mais conhecido como “TH”, montou uma verdadeira espécie de “feira de drogas” na QNN3. Thiago é filho de Marcelo Lourenço dos Santos, outro traficante, de codinome Pantera, atualmente preso por homicídio.



TH foi preso em uma operação desencadeada pela 15ª Delegacia de Polícia (Ceilândia Centro), na terça-feira (14/5). Na primeira fase da operação, o alvo conseguiu fugir, mas foi detido desta vez em uma padaria da região.

Especializado na venda de drogas, Thiago montou um verdadeiro esquema fácil de comercialização de entorpecentes na quadra. Todo o processo de compra e venda era articulado por Thiago, mediante a cooptação de outras pessoas para a associação criminosa, informou a PCDF. Enquanto os “aviõezinhos” vendiam o crack, usuários eram “contratados” para vigiar a região e avisar sobre a entrada de qualquer viatura policial. O código era “gigolô”.

Com esse chamado, os encarregados pela venda tinham tempo suficiente para dispensar a droga ou escondê-la em outras casas. As residências, no entanto, são, geralmente, imóveis abandonados, que foram colocados à venda, mas apossados por criminosos da área. Segundo o delegado-adjunto da 15ª DP, Walber Lima, a casa de Thiago é alvo de operações policiais desde 2015. “É um núcleo familiar em que todos se beneficiam de alguma forma da traficância”, afirmou.

A polícia acredita que, com a prisão de Thiago, o tráfico deve amenizar na área, que continuará sob vigilância. O traficante foi indiciado pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Somadas, as penas de tais crimes podem alcançar 25 anos de prisão.