Dentista é preso por exercício ilegal da profissão e outros crimes

Um dentista que atuava em clínica odontológica na Asa Norte foi preso em flagrante nesta sexta-feira (17/5) por exercício ilegal da profissão e outros crimes. Em uma operação que recebeu o nome de Canalis, a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) cumpriu ainda mandados de busca e apreensão na clínica e na residência do profissional.

Além do crime de exercício ilegal da medicina, arte dentária ou farmacêutica, enquadrado no artigo 282 do Código Penal, o dentista é investigado ainda por lesão corporal simples; lesão corporal qualificada pela debilidade permanente de membro, sentido ou função; perigo para a vida ou saúde de outrem e estelionato.

As investigações apontam que, entre dezembro de 2022 e abril de 2023, o dentista atuava em uma clínica odontológica na Asa Norte e adulterava as imagens de exames radiográficos de dentes de diversos pacientes. Ele simulava ou deixava de realizar o tratamento de canal, colocando em risco a vida e a saúde dos pacientes.

Devido à imperícia do profissional, a clínica odontológica teve um prejuízo financeiro de mais de R$ 300 mil, conta o delegado-chefe da 2ª DP, Erito Cunha. Com isso, a clínica precisou refazer o tratamento de canal de todos os pacientes afetados pelas fraudes. “Até o momento, mais de cem vítimas já foram identificadas, e muitas delas já prestaram depoimento formal à polícia”, informou o delegado.

A adulteração das imagens radiográficas foi comprovada por laudo pericial odontológico do Instituto de Criminologia (IC) da PCDF. Diante das provas, o Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal (CRO-DF) cassou a licença do dentista para exercer a profissão de forma definitiva. “Essa é a primeira vez na história do CRO-DF que uma cassação definitiva é aplicada", destaca o delegado.