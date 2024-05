Artefato no Aeroporto: perícia preliminar sobre objeto é concluída; veja

Confira nota na íntegra:

"Em resposta à sua demanda, temos a informar que no dia do fato, diante das circunstâncias aparentes e por segurança, foi acionada uma Operação Petardo, protocolo aplicado para casos dessa natureza.

O esquadrão antibombas das Policia Militar, após checagem do artefato no local considerou ser inconclusivo quanto à presença de explosivos e realizou a detonação do referido objeto.

Em seguida o Instituto de Criminalística da Polícia Civil do Distrito Federal realizou perícia minuciosa com intuito de subsidiar eventual investigação criminal, caso da existência de crime. O respectivo laudo se encontra em confecção, porém informações preliminares obtidas junto à seção responsável pela perícia apontam também para inexistência de explosivos no objeto.

Não foram localizados fragmentos papiloscópicos nos objetos coletados no local pelo Instituto de Identificação, de acordo com a Informação Pericial do Instituto de Identificação da PCDF.

Mesmo diante da aparente inexistência de crime, outras diligências foram realizadas pela equipe de investigação, inclusive análise de imagens do local, sendo que o Relatório Final da investigação ainda está em elaboração. A previsão é de que o inquérito seja concluído nos próximos 30 dias".