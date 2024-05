Criminosos furtam quartel dos bombeiros no DF; doações ao RS são poupadas

Um quartel do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) foi furtado por criminosos, na madrugada de terça-feira (14/5), onde foram levados equipamentos de combate a incêndios florestais. O caso é investigado pela 2ª Delegacia de Polícia (Asa Norte).

De acordo com a corporação, os equipamentos estavam no depósito provisório devido às obras em andamento no grupamento. Os materiais eram utilizados em capacitações e instruções, tanto para atividades externas quanto internas. Apesar disso, as operações de combate a incêndios permanecem normais e não foram afetadas pelo furto.

Doações ao sul

O quartel recebe donativos para a campanha de solidariedade do Rio Grande do Sul. Felizmente, nenhuma doação foi levada pelos criminosos. Investigadores da Polícia Civil já trabalham no local na busca de câmeras para identificar e localizar os envolvidos.