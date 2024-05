Filho de Zé Vaqueiro tem parada cardíaca e volta a ser internado

Zé Vaqueiro e Ingra Soares precisaram voltar ao hospital com o filho caçula. Arthur O sofreu uma parada cardíaca nesta sexta-feira (17) e precisou ser internado novamente na UTI. Acontece que o pequeno tinha ido para casa, pela primeira vez, no dia anterior.

Desde que nasceu, o filho do casal nunca havia saído do hospital. Arthur foi diagnosticado com a síndrome de Patau e desde então, precisa de acompanhamento médico para controlar as complicações da doença.



Contudo, Zé e Ingra tinham comemorado a saída do caçula e tinham esperanças de que ele pudesse finalmente ficar em casa, quando foram surpreendidos com a parada cardiorrespiratória do filho.



Entretanto, o famoso desabafou sobre a situação do filho: "A Deus peço muita paciência, força e sabedoria. Não é fácil tudo isso que estamos passando. Não é, mesmo! Mas eu creio que Deus está no controle".



Por fim, ele declarou:"Sei que tem muita gente orando e, assim como nós, ficou feliz com a notícia da alta dele ontem…Novamente ele está na UTI, mas não vou perder minha fé e vou continuar aqui na luta. Sei que eu e Ingra estamos fazendo de tudo por ele e por nossa família. E Deus é quem está no controle de nossas vidas".