Homem invade trilhos e circulação de trens é interrompido no DF

Passageiros dentro de um vagão reclamaram do calor e da falta de ar - (crédito: material cedido ao Correio)

Um homem invadiu os trilhos do metrô na Estação Arniqueiras, na tarde desta sexta-feira (17/5), e atrapalhou a volta para casa de muitos brasilienses. Para que ele não sofresse nenhum acidente, o sistema foi interrompido, causando transtornos nas estações da Companhia do Metropolitano do Distrito Federal (Metrô-DF).

Em um vídeo obtido pelo Correio, passageiros dentro de um vagão do trem reclamaram do calor e da falta de ar. De acordo com o Metrô-DF, o homem que não teve a identidade revelada foi retirado dos trilhos.

A operação foi normalizada por volta de 18h45. Pelas redes sociais, brasilienses reclamaram da interrupção dos trens.

Desligaram o metrô DF e as luzes se apagaram na estação arniqueiras #metrôdf o vagão tá lotado e os passageiros reclamam muito — Korra (@luzdocerrado) May 17, 2024

metrô df não tá funcionando gente? — xiulia ???? (@giuazk) May 17, 2024

o metrô df é uma das coisas de Brasília que faz você querer se mudar pro interior e virar o chico bento no shopping — amanda??? (@flaamanda_) May 17, 2024

Um lunático entrou nos trilhos, metrô DF parado — TheIntrovertOne (@NickolasBTW) May 17, 2024