Número de mortes por dengue sobe e chega a 342 no Distrito Federal

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) divulgou, nesta sexta-feira (17/5), o boletim de casos e óbitos por dengue no Distrito Federal. De acordo com a pasta, 342 pessoas morreram pela doença entre 31 de dezembro do ano passado a 27 de abril de 2024.

Os números constam no boletim epidemiológico. Os dados atualizados pela pasta citam que a capital federal chegou a 255.005 casos prováveis da doença. Desses, 97,8% são moradores da capital federal, enquanto os demais são residentes de outros estados, como Goiás, Minas Gerais e São Paulo.

Ceilândia apresenta o maior número de casos desde o início do ano, com 31.564, seguida de Samambaia (16.688), Santa Maria (14.659), Taguatinga (12.086) e Sol Nascente/Pôr do Sol (9.586). Já Brazlândia segue sendo a região administrativa com a maior taxa de incidência, com 14.064,01 casos por 100 mil habitantes.

Perfil das vítimas

A maioria dos óbitos é de mulheres, com 175 mortes confirmadas, enquanto os homens são 167. O maior número de mortes é de pessoas de 80 anos ou mais (97 óbitos), seguido de 70 a 79 anos (74 óbitos) e 60 a 69 (50 óbitos).

A região administrativa com mais mortes é Ceilândia, com 54 óbitos, seguido de Samambaia (42), Taguatinga (23), Planaltina (21), Guará (19) e Gama (19). A pasta investiga 53 óbitos.

Os números divulgados pela pasta são quase semelhantes aos informados diariamente pelo Ministério da Saúde, também nesta sexta-feira (17/5). De acordo com o ministério, são 342 óbitos pela doença — 57 em investigação — e 251.541 casos prováveis de dengue.