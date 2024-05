PF prende dois acusados de ter audiovisuais com conteúdos de pedofilia

A Polícia Federal (PF) realizou, na manhã desta sexta-feira (17/5), uma operação que prendeu dois suspeitos, no Distrito Federal, acusados de armazenarem materiais (vídeos e fotos) contendo imagens de abusos sexuais contra menores de idade. Além dessa detenção, os agentes cumpriram dois mandados de busca e apreensão contra eles.

De acordo com a PF, a pena para quem possui, compartilha ou produz conteúdos audiovisuais relacionados a crimes de pedofilia varia de um a oito anos de reclusão, como está previsto pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e o Código Penal Brasileiro.

Entre janeiro e maio deste ano, a Superintendência Regional da Polícia Federal no DF já conduziu 15 ações para combater o abuso sexual contra crianças e adolescentes. Elas resultaram na prisão em flagrante de 12 pessoas.

Denuncie

Caso presencie ou saiba de casos de violência ou negligência contra crianças, comunique-os às autoridades. Além do telefone 190 da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), as denúncias podem ser feitas ao Disque 100. Este serviço é especializado no combate à exploração sexual meninos e meninas, e funciona 24 horas por dia, todos os dias. As autoridades não revelam e nem pedem o nome de quem passa as informações sobre esses eventuais delitos.

Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, o cuidado com as crianças é responsabilidade de todos. Família, sociedade e Estado devem assegurar os direitos da criança e do adolescente, com absoluta prioridade.