Previsão do tempo: Fim de semana será de céu aberto e sem chuvas no DF

O Inmet não registra chuvas no DF desde o início do mês - (crédito: Ed Alves/CB)

O fim de semana no Distrito Federal será de céu aberto e sem chuvas, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Apesar dos termômetros do Gama terem registrado 12°C pela manhã neste sábado (18/5), o dia será de calor — a temperatura máxima pode chegar na casa dos 30°C, enquanto a umidade relativa do ar varia entre 30% e 90%.

Aos que desejam aproveitar o descanso do fim de semana para realizar atividades ao ar livre, o sábado promete ser ideal, com poucas nuvens no céu. “O DF está sob um domínio de uma massa de ar seca, por isso devemos notar pouca nebulosidade ao longo do dia”, explica o meteorologista Kleber Souza. A variação de nuvens, no entanto, deve aumentar durante o período da tarde.

Ainda de acordo com o meteorologista, a previsão para os próximos dias segue estável, com poucas nuvens no céu e sem precipitações. Desde o início do mês, não houve registro de chuvas nas estações do Inmet.