PM salva bebê de 32 dias que estava engasgado no Gama; veja video

Um bebê de 32 dias de vida foi salvo pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), na noite desta sexta-feira (17/5), na região do Gama. A mãe do menino correu ao encontro dos militares com o filho engasgado e sem conseguir respirar.

O recém-nascido se engasgou com a água da banheira. Em desespero, a mãe se dirigiu ao 9º Batalhão da PMDF, onde foi atendida pelos policiais de plantão. Um dos agentes aplicou técnicas de primeiros socorros, que salvaram o bebê.







Veja o momento: