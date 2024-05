PMs do DF confrontam incendiários de ônibus em Porto Alegre; veja vídeo

Policiais militares do Batalhão de Choque da PMDF (Patamo) confrontaram com manifestantes responsáveis por incendiar ao menos dois ônibus na Avenida Princesa Isabel, em Porto Alegre (RS). Os PMs do DF estão no Sul há mais de uma semana para manter a ordem pública no estado.

O ato criminoso ocorreu na noite deste domingo (19/5). Segundo a imprensa local, ao menos 50 pessoas bloquearam uma rua durante um protesto e colocaram fogo em dois coletivos. Os policiais do Patamo do DF foram os primeiros a chegar ao local e foram recebidos a pedradas pelo grupo.

Os PMs, no entanto, conseguiram interromper os atos de vandalismo. Posteriormente, a tropa de choque da Brigada Militar do Rio Grande do Sul assumiu o local da ocorrência.

Ao todo, 30 policiais militares do Batalhão de Policiamento de Choque, do Batalhão de Operações Especiais, do Batalhão de Policiamento com Cães, do Batalhão Ambiental e do Batalhão de Aviação Operacional estão em missão no Rio Grande do Sul. Também foram enviadas nove viaturas, três embarcações e uma aeronave.