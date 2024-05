Blitz conscientizará motoristas em Sobradinho sobre fogo em florestas

Os moradores de Sobradinho receberão nesta sexta-feira (24/5) a 2ª Blitz Educativa de Prevenção dos Incêndios Florestais. A iniciativa, encabeçada pela Secretaria de Meio Ambiente do DF (Sema-DF), pretende alertar condutores de veículos sobre os riscos de incêndios de grandes proporções em ambientes florestais. De acordo com os organizadores da iniciativa, em que participam outros órgãos públicos, há registros de casos de problemas desse tipo devido a algumas pessoas terem o costume de atear, irregularmente, fogo em lixo ou restos de poda que levam para perto de matas nessa Região Administrativa.

A ação será realizada na entrada da Vila Basevi, entre 8h e 12h. Motoristas serão abordados na via e receberão informações sobre como evitar esses danos ao meio ambiente. As explicações serão dadas por equipes formadas por agentes do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF), integrantes do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), servidores da Sema e de alunos da Escola Professor Carlos Mota, do Lago Oeste, entre outras entidades.

“Essas blitz educativas são fundamentais para aumentar a conscientização ambiental e promover um impacto positivo duradouro na prevenção dos incêndios florestais. É uma oportunidade para ensinar e aprender, fortalecendo a nossa comunidade na luta contra essas queimadas desastrosas”, comentou o titular da Sema, Gutemberg Gomes.

De acordo com a pasta, a participação dos estudantes permite que aprendam sobre a importância de ficar atento, especialmente no período da seca, à proteção do Cerrado. Como o DF possui muito próximo das suas áreas urbanas o Parque Nacional de Brasília, o surgimento de focos de queimadas tende a ocorrer.

Além da blitz de Sobradinho, eventos similares estão programados para junho, no Lago Oeste, e julho no Jardim Botânico e na Floresta Nacional de Brasília.

O trabalho também contará com o apoio do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), da Polícia Militar Ambiental (BPMA), do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb).

Serviço

2ª Blitz Educativa de Prevenção aos Incêndios Florestais

Data: sexta-feira (24)

Horário: Das 8h às 12h

Local: Vila Basevi (DF-001), Sobradinho-DF

*com informações da Agência Brasília