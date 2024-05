Homem incendeia casa da companheira, mata gato e é preso em fuga para GO

Autor foi preso em fuga para GO - (crédito: Material cedido ao Correio)

Uma jovem de 28 anos perdeu móveis da casa e um gato após o companheiro atear fogo na residência, no Setor G Norte, em Taguatinga. Marco Túlio Leite de Sousa, 36 anos, ameaçou a vítima após ela decidir colocar um ponto final no casamento. Depois, incendiou o imóvel, enquanto a mulher, os dois filhos do casal e o animal estavam dentro. O homem foi preso.

O caso ocorreu na noite de domingo (19/5). Em depoimento prestado à Polícia Civil (PCDF), a jovem contou que manteve um relacionamento de nove anos com Marco e, da relação, tiveram dois filhos. No entanto, o homem tinha um ciúme possessivo.

No domingo, segundo ela, o autor a ameaçou de morte por não aceitar o fim do relacionamento. Ele a teria agredido com puxões de cabelo e empurrões. Não satisfeito, Marco foi até o carro e retornou à casa incendiando o imóvel, na tentativa de queimar a mulher.

A vítima, que estava com uma das filhas no colo, saiu imediatamente da residência. O cachorro da família sofreu queimaduras e o gato faleceu em decorrência do incêndio. Na delegacia, a mulher solicitou medidas protetivas de urgência.

Marco tentava fugir para Goiás, mas foi preso pela polícia no pedágio de Alexânia (GO). O homem foi recambiado para a 17ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Norte), unidade que investiga o caso.