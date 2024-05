Luziânia

Açougueiro é preso no Entorno do DF com picanha gourmet escondida na cueca Caso ocorreu em Luziânia, Entorno do Distrito Federal. Com o açougueiro, os policiais militares de Goiás localizaram três peças de picanha gourmet avaliadas em R$ 500, furtadas da empresa onde trabalhava