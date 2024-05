Quadrilha especializada no furto de rodas de carros é presa em operação

Um grupo especializado no furto de rodas de carros foi alvo de uma operação desencadeada nesta terça-feira (21/5) pela Divisão de Repressão a Roubos e Furtos da Polícia Civil (DRFV2/PCDF). Nesta manhã, os investigadores cumpriram oito mandados de busca e apreensão e quatro de prisão preventiva.

A investigação começou em abril de 2024, quando um grupo criminoso passou a efetuar uma série de furtos de rodas de veículos estacionados nas vias públicas do Distrito Federal. Ao menos sete pessoas, incluindo três da mesma família, integravam a quadrilha.

Segundo as investigações, os furtos ocorriam, geralmente, na madrugada, em regiões da Asa Sul, Asa Norte, Taguatinga, Águas Claras e Núcleo Bandeirante. Utilizando veículos roubados ou furtados e com as placas adulteradas, os criminosos se aproximavam dos carros das vítimas e retiravam rodas, estepes, pneus e objetos de seu interior.

Com mais de uma dezena de furtos registrados naquelas regiões, os autores usavam endereços na Vila Cauhy, Parque Way e Riacho Fundo para esconder os objetos e revender a receptadores.

A operação resultou na prisão dos furtadores dos acessórios e bens de veículos estacionados, bem como dos receptadores e adulteradores dos veículos usados na prática da série de crimes.

A PCDF apreendeu ainda duas motocicletas e um veículo (VW/POLO) usados na prática dos furtos noturnos, bem como chave mixa e peas.

Os autores foram indiciados nos crimes de associação criminosa, furto qualificado, adulteração de sinal identificador e receptação.