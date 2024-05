Família pede ajuda para brasiliense internado com três cânceres nos EUA

Familiares de um jovem de 29 anos pedem ajuda para arcar com as despesas médicas de internação do rapaz em um hospital dos Estados Unidos. Heitor Gregório morava em Brasília e viajou para o outro país, em 2022, com o objetivo de trabalhar e ajudar os pais. No entanto, ele foi diagnosticado com três cânceres e, desde 13 de maio, está internado.

As dores começaram em abril, segundo os familiares. O jovem foi diagnosticado com cânceres na cabeça, na axila e outro na coluna. Em 13 de maio, após sofrer várias paradas cardíacas e convulsões, Heitor deu entrada em um hospital dos Estados Unidos. As equipes médicas conseguiram reanimá-lo e o rapaz segue internado.

Os parentes afirmam que não têm condições de arcar com as despesas médicas e pedem ajuda da população. Quem puder contribuir, a família disponibiliza o número via PIX: 61981265864.