Agências do trabalhador têm vagas para fonoaudiólogo; salário é de R$5 mil

Nesta quarta-feira (22/5), as agências do trabalhador do Distrito Federal disponibilizam 357 vagas de emprego para a população. Entre as vagas oferecidas, destacam-se três oportunidades para fonoaudiólogo geral, que possuem as maiores remunerações do dia, com salário de R$ 5 mil. Essas vagas são direcionadas a profissionais com curso superior completo em fonoaudiologia, sem a necessidade de experiência anterior na função. Os interessados podem se candidatar diretamente em uma das unidades das agências ou através do aplicativo Sine Fácil.

Outra vaga em destaque é para o cargo de supervisor de contabilidade na Zona Industrial, oferecendo um salário de R$ 4,5 mil. Esta oportunidade exige que os candidatos tenham ensino superior completo na área de contabilidade e, também, experiência prévia.

Outras oportunidades abrangem diversos níveis de escolaridade e podem não exigir comprovação de experiência prévia. As 14 agências do trabalhador do DF operam de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Mesmo que as vagas atuais não sejam de interesse imediato dos candidatos, o cadastro é importante para futuras oportunidades, pois o sistema das agências cruza os dados dos candidatos com o perfil requisitado pelas empresas.

Empregadores que desejam oferecer vagas ou utilizar as agências do trabalhador para realizar entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades ou através do aplicativo Sine Fácil. Também é possível solicitar atendimento pelo e-mail gcv@setrab.df.gov.br ou pelo Canal do Empregador no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet).

* Com informações da Agência Brasília

