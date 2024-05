Brasília completa 29 dias sem chuva; veja previsão

Nesta quarta-feira (22/5), Brasília completa 29 dias sem registro de chuva, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Nas estações meteorológicas de Águas Emendadas (na região administrativa de Planaltina), Gama e Paranoá não houve precipitação nos últimos 39 dias. Na região de Brazlândia já são 40 dias sem chover. E daqui para frente, não haverá muitas mudanças nas condições temporais, adianta o meteorologista Olivio Bahia.

"Não chegamos a bater a média estatística de chuva para o mês de maio, 26 mm, o que já é considerado pouco. Como de maio a setembro sentimos o período da seca, em junho a média já cai drasticamente: são esperados, apenas, 3,3 mm de chuva no mês", destaca o especialista.

Hoje, a temperatura mínima registrada pela manhã foi de 14°C, no Gama, de acordo com o Inmet. À tarde, as temperaturas sobem em torno de 29 até 30°C. A umidade máxima chegou a 85% pela manhã, mas à tarde, como a população pode sentir, à medida que esquenta, a umidade diminui, e pode chegar a 30%.

Os efeitos da baixa umidade já são perceptíveis. "Devido à secura em Brasília, se olharmos para o horizonte, no amanhecer, dá para enxergar uma névoa seca, essa manchinha acinzentada que, de forma geral, são poluentes que ficam na atmosfera em grande concentração", observa Olivio.