Mãe tem complicação no parto e precisa de doações de sangue; veja como ajudar

Scarlet Heloísa Alves de Freitas, 32 anos, está precisando de doações de sangue após dar entrada no Hospital Santa Lúcia Norte, no último domingo (19/5), para o nascimento do segundo filho e ter complicações no parto. A moradora de Samambaia teve acretismo placentário, condição que ocorre quando a placenta fica mais aderida ao útero durante a gestação, causando hemorragia. Scarlet está internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e não tem previsão de alta, apesar de apresentar melhora no quadro de saúde.

O bebê de Scarlet, Samuel, nasceu saudável e está internado na maternidade do hospital. Ao Correio, a assistente social Liliane Alves Fernades contou que a irmã teve um sangramento que a equipe médica levou três horas para conter. Scarlet também teve que remover parte do útero.

"Nós, a família, queríamos pedir que quem puder doar que por favor compareça ao Banco de Sangue de Brasília, pois ela fez uso de mais de 5 bolsas de sangue. E como ela é 0 negativo, a gente teve muito medo de não ter sangue para ela", relata Liliane.

Campanha de doação de sangue (foto: Arquivo pessoal)

A família iniciou uma campanha de doação de sangue para ajudar a repor os estoques do hospital, que estão baixos. "As doações podem ser de todos os tipos de sangue. O hospital que pediu e a gente se solidariza porque ela ainda precisa de sangue. Ontem ela tomou outra transfusão. Agora de manhã fizeram exames e se a hemoglobina não subir, ela vai precisar de novo. Doação de sangue é muito importante. Ela poderia ter morrido se não tivesse bolsas no hospital", afirma a irmã de Scarlet.





"Todo mundo está ansioso para que ela saia da UTI e possa ficar com o filho", emenda Liliane.

Para doar sangue, basta comparecer no seguinte endereço: I - SGAS, 915 2º Subsolo - Centro Clínico Advance - Asa Sul, Brasília - DF, 70390-150. O horário de atendimento no Banco de Sangue é de segunda a sábado, de 7h às 12h30.