Circo Sobre Rodas leva arte ao Entorno do DF; confira programação

O grupo de circo e de teatro Artetude está em turnê pelo Planalto Central com a caravana Circo Sobre Rodas. Os palhaços Chaubraubrau e Raquaquá, interpretados pelos irmãos Ankomárcio e Ruiberdan Saúde, farão performances em Unaí (MG), em 24 de maio, e em Olhos d'Água (GO), em 29 de maio e 1º de junho. Para democratizar o apreço à cultura, as entradas serão gratuitas e o evento contará com intérprete na Língua Brasileira de Sinais (Libras) e acesso para cadeirantes.

O espetáculo O Circo dos Irmãos Saúde foi apresentado aos moradores da Estrutural, no último dia 17. Assim como ocorreu no DF, as apresentações no Entorno serão seguidas da exibição do filme Cuidado! Palhaços, do cineasta Paulo Peixoto, que retrata o começo da carreira de Ankomárcio e Ruiberdan em busca do sonho artístico.

A dupla diz que o propósito é transmitir para o público que a vida é como um grande espetáculo de circo, em que, constantemente, as pessoas têm que fazer malabarismos e mágica para se virarem. "A principal mensagem é que cada um de nós tem, todo dia, a oportunidade de transformar a própria vida em um espetáculo. Não importa as dificuldades ou as facilidades. O importante é que a gente siga acreditando que o espetáculo não pode parar", explica Ankomárcio.

Irmão mais velho, "Anko" diz que os dois eram apaixonados pelo circo na infância, em São Sebastião. Sem grandes teatros para frequentar, a cultura de rua era o que encantava os jovens. Anos depois, quando era professor de educação física, assistindo a uma apresentação na escola onde estagiava, ele viu o poder didático da arte, o que reacendeu sua paixão. O jovem, então, assumiu o personagem de Chaubraubrau e seu irmão o de Raquaquá. A dupla atua há 24 anos e tenta levar a alegria que sentia com o circo quando pequenos para a juventude atual pelo Brasil.

Além dos irmãos, a caravana conta com participação dos palhaços Espiga de Milho e Mandioca Frita, descritos pela dupla como mestres. Os shows da Estrutural também contaram com a baterista Ayla Serena e do pai dela, Sérgio Madeira. Os quatro são figuras importantes na história dos irmãos, de acordo com Ankomárcio, e por isso foram convidados para a turnê.

Para conseguir levar a performance com o irmão gratuitamente para o público, o intérprete de Chaubraubrau diz que foram fundamentais os apoios do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal (FAC-DF) e das prefeituras dos locais por onde passam. "Quando as pessoas vão para a rua (assistir ao espetáculo) não importa de onde elas vêm ou para onde elas vão. Naquele momento, elas são o respeitável público", declara o palhaço.

Ele acredita que a paixão das pessoas pelo espetáculo ainda existe e está maior do que nunca. "Sempre que viajamos pelas periferias e pelo interior do Brasil, a gente pergunta qual é a maior memória que as pessoas têm do contato com a arte e muitas delas sempre citam o circo. O circo continua indo onde o povo está", completa.

Após retornar do Entorno, o grupo tem programação cheia para o próximo mês. Os irmãos se apresentarão em festas juninas junto à banda Pé de Cerrado, da qual fazem parte junto de Pablo Ravi, o palhaço Espiga de Milho, e outros artistas. O Circo Artetude também seguirá com sua proposta de levar a arte para as escolas, em um programa em parceria com a Neoenergia e o Projeto Escola, deles próprios.

Programação

24/5, 10h

Escola Estadual Izabel Campos Martins (Unaí-MG)

24/5, 17h

Praça São José - Bairro Novo Horizonte (Unaí-MG)

29/5, 10h

Escola Geminiano Ferreira de Queiroz (Olhos D'Água-GO)

1/6, 10h

Rua 25 de dezembro (Olhos d'Água-GO)