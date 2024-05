Circo e Teatro Artetude leva acrobacias e malabares para a estrutural

Com trajetória de 24 anos atuando em circo, os Irmãos Saúde, Ankomárcio e Ruiberdan Saúde se apresentam nesta sexta-feira (17/5) na Estrutural. Com acrobacias e malabares, o Circo Teatro Artetude busca mesclar tradição e inovação.

O projeto fala sobre o exercício da convivência humana e a importância de descentralizar e democratizar a arte no Distrito Federal. Ankomárcio Saúde é o idealizador do projeto e lamenta que a maioria das cidades do DF não dispõe de um espaço físico para realizar os espetáculos. “Acreditamos que a gente está indo fortalecer um espaço que já tem uma ação continuada muito importante na cidade, e a nossa expectativa para o espetáculo é a melhor possível”, diz.

Além do entretenimento proporcionado pelo espetáculo circense, os Irmãos Saúde buscam também despertar reflexões sobre a condição humana e a responsabilidade de cada indivíduo na construção de uma sociedade mais justa e solidária. Para Ankomárcio, a arte é uma ferramenta de transformação social, capaz de unir comunidades e inspirar mudanças positivas.

Equilíbrio

A escolha de espaços públicos e escolas como locais de exibição reflete o desejo de alcançar diferentes camadas da sociedade. Os irmãos convidam o público para refletir sobre as adversidades da vida e encontrar beleza nos pequenos momentos. “A vida é um espetáculo e todos estão convidados a fazer parte dessa caravana itinerante. Se equilibrar entre dias bons e ruins, onde o riso e a reflexão caminham lado a lado”, garanta Ankomárcio.

Ruiberdan Saúde compartilha do mesmo sentimento sobre os desafios da visibilidade na arte. “Acho que é isso que faz a gente ter esperanças e acreditar cada vez mais nesses lugares, onde as pessoas não são assistidas. Nós sabemos o tanto que a arte é importante na transformação na vida do ser humano, como a arte nos traz mensagens, nos traz reflexões”, acredita Ruiberdan.

Serviço

Circo Sobre Rodas

Com Irmãos Saúde. Nesta sexta-feira (17/5), a partir das 10h, no Centro de Educação Infantil 01 e 17h no Coletivo da Cidade. Entrada franca.