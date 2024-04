Projeto ‘Olha o palhaço, no meio da rua!’ leva arte circense para praças

Em celebração ao aniversário de Brasília, o projeto Olha o palhaço, no meio da rua!, a partir desta sexta-feira (19/4), vai levar arte circense, oficina de construção de brinquedos com material reciclável e contação de histórias para praças e escolas públicas da Cidade Estrutural e de Brazlândia.

O projeto tem como objetivo resgatar esquetes e pilares tradicionais do circo, como perna-de-pau, equilibrismo e palhaçaria e levar música e alegria para as comunidades. Nesta sexta-feira (19/04), a trupe desembarca no Centro de Ensino Infantil 01 da Estrutural. Na Cidade Estrutural, o espetáculo aberto à comunidade será no sábado (20/4), a partir das 15h, no Ponto de Cultura Waldir Azevedo.

Já no dia 26 de abril, estudantes da Escola Classe Chapadinha de Brazlândia vão se divertir e aprender mais com a arte popular. No domingo (28/4), é a vez da Praça da Escadaria, localizada na orla do Lago de Brazlândia, receber o projeto Olha o palhaço, no meio da rua!.

O projeto reúne uma trupe para lá de divertida, em apresentações gratuitas. O palhaço Mandioca Frita e a Companhia Tapioca e Espirolinda prometem muitas gargalhadas para o público. A iniciativa conta com acessibilidade. Além de serem realizados em praças que já contam com rampas e estruturas necessárias para o acesso ao local do evento, os espetáculos contarão com cadeiras e espaços reservados para pessoas com deficiência e/ou mobilidade reduzida. As apresentações também contarão com intérpretes de libras. Duas apresentações disponibilizarão audiodescrição.

Serviço



Olha o Palhaço no Meio da Rua

Sexta-feira (19/4) - 10h e 13h30

CEI 01 Estrutural (Exclusivo para estudantes)

Sexta-feira (26/04) - 09h e 13h30

Escola Classe Chapadinha de Brazlândia (exclusivo para estudantes)



Sábado (20/4) - 15h

Ponto de Cultura Waldir Azevedo - casa 21, conjunto 3, quadra 8, Setor Oeste da Estrutural (aberto ao público em geral)



Domingo (28/4) - 15h

Praça da escadaria de Brazlândia, na orla do Lago de Brazlândia - St. Norte Ae 1N, 38 - Brazlândia (aberto ao público em geral)