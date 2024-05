Desfile Beleza Negra abre seleção de modelos para 19ª edição

Referência no Distrito Federal, o Desfile Beleza Negra anunciou casting para selecionar modelos que devem representar o evento nas passarelas. Na 19ª edição, o DBN vai homenagear a mulher negra caribenha.

A inscrição é aberta a todos os modelos negros e afrodescendentes interessados. Para participar, basta se inscrever pelo site oficial da Revista DBN até 31 de maio.

Além de participar de um dos maiores eventos de celebração da moda e beleza negra no país, os selecionados terão oficinas com Roni Ribeiro, booker da agência 3M Casting, Dai Schmidt, produtora de moda e criadora do desfile, e Jorge Guerreiro, sócio do DBN e ator na série Justiça 2.

"Queremos destacar e celebrar a beleza e a diversidade das mulheres negras em todas as suas formas e expressões", destacou Dai.

A 18ª edição do Desfile Beleza Negra ocorreu em novembro de 2023, na Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF).