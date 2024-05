Repórter da Globo é atropelado próximo ao Palácio do Planalto

Repórter Felipe Matoso foi atropelado perto do Palácio do Planalto - (crédito: Redes Sociais )

Repórter da TV Globo, Filipe Matoso, 33 anos, foi atropelado próximo ao Palácio do Planalto, nesta quinta-feira (23/5). O jornalista foi atendido pelo Corpo de Bombeiros (CBMDF). De acordo com a corporação, no momento do atendimento, ele apresentava um corte na cabeça, mas estava consciente e orientado.

Filipe foi transportado para o Hospital de Base (HBB) pelos socorristas. O condutor do veículo não se feriu. O local ficou aos cuidados da Polícia Militar (PMDF).



O Correio está em contato com a assessoria da Rede Globo.