Caesb oferece até 99% de desconto para quem quitar dívida de água neste mês

Os clientes da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) têm até 31 de maio para aderir ao programa Caesb Negocia, que oferece condições especiais aos usuários inadimplentes que queiram quitar contas de água e esgoto vencidas até 15 de janeiro de 2024.

O programa oferece até 99% de desconto do total da dívida ou do valor da multa aplicada ao cliente por impedimento de leitura de hidrômetros. Os beneficiados pela Tarifa Social têm a opção de parcelar o débito em até 60 vezes. Podem aderir ao programa pessoas físicas e jurídicas de todas as regiões administrativas do Distrito Federal.

Para negociar o pagamento da conta atrasada ou de multa, há duas formas de atendimento: presencial e virtual. No primeiro caso, o atendimento termina na próxima quarta-feira (29/5) e é feito em qualquer escritório da Caesb ou em algum posto do Na Hora. Não haverá atendimento presencial na quinta-feira (30/5), feriado de Corpus Christi, e na sexta-feira (31/5), ponto facultativo nas repartições públicas do GDF.

Já o atendimento virtual para quitar ou parcelar a dívida poderá ser feito até o dia 31 de maio. Basta acessar o site https://www.caesb.df.gov.br/portal-servicos/ opção Programa Caesb Negocia. Para mais informações, acesse o site da Caesb (www.caesb.df.gov.br).

